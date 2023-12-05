Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов рассказал об общении с Овечкиным во время матчей

Евгений Кузнецов отметил, что у него очень хорошие и открытые отношения с капитаном клуба

ТАСС, 5 декабря. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин во время матчей всегда может высказать недовольство партнеру по команде. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов.

"У нас с ним очень хорошие и открытые отношения, никаких обид. Во время игры и он может "пихнуть", и я, - сказал Кузнецов. - В этом и заключается вся суть партнерства - когда ты можешь сказать все прямо и открыто: "Давай, соберись, проснись!" Я ему также могу высказать, и это нормально. Потому у нас и много положительного на льду, что мы с ним всегда честны и открыты друг с другом, никогда не обманываем. Иногда можно и с матом. Мы - русские люди, и когда тебе человек что-то без мата говорит, - не так понятно. А когда с матом, то быстрее доходит".

Кузнецову 31 год, он выступает за "Вашингтон" с 2014 года, в 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Кузнецов и Овечкин часто играют в одном звене.