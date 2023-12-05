Хоккеист Кузнецов рассказал, что Овечкин всегда проставляется за свои достижения

На счету Александра Овечкина 1 499 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 5 декабря. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин всегда угощает партнеров по команде после того, как установит очередное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов.

"Ждем ли угощений от Овечкина? Естественно! Он никогда жадным не был и всегда проставляется, - сказал Кузнецов. - Даже просто на выездах у нас есть ребята, которым мы не позволяем нигде платить за ужин. Никогда не забуду: когда сам был молодым, Андрей Васильевич Николишин, который был в "Тракторе", и другие ветераны за нас всегда платили. Говорили: "У вас появятся деньги - будете так же помогать молодым ребятам". Это у нас из поколения в поколение передается. Чтобы молодые деньгами не сорили, а в семью все откладывали".

На счету Овечкина 1 499 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, следующий результативный балл станет юбилейным для него.