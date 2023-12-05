РУСАДА в ноябре отметило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

За месяц было выявлено 17 таких нарушений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ноябре 2023 года зафиксировали 17 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре были зафиксированы 17 нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница агентства.

В октябре РУСАДА зафиксировало 33 подобных нарушения, в сентябре - 22, в августе - 31, в июле - 23, в июне - 8, в мае - 15, в апреле - 20, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.