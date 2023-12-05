Василевского признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

Российский голкипер в игре против "Далласа" отразил 25 бросков, не пропустив ни одной шайбы

ТАСС, 5 декабря. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Далласа" (4:0) Василевский отразил все 25 бросков по воротам и сыграл на ноль впервые в сезоне.

Первой звездой дня стал канадский голкипер "Виннипега" Лоран Броссуа, который отразил 42 из 43 бросков в домашней игре против "Каролины" (2:1). Третьей звездой признали голкипера "Аризоны" Коннора Ингрэма, совершившего 26 спасений в домашнем матче против "Вашингтона" (6:0).