5 декабря, 08:28
Футбол в России

Алаев: матчи 18-го тура РПЛ в случае переноса пройдут весной 2024 года

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Общее собрание клубов РПЛ и бюро исполкома РФС определят дату в случае переноса, отметил глава лиги

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Матчи 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут весной 2024 года в случае переноса из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

4 декабря директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил ТАСС, что решение по каждой игре 18-го тура чемпионата России будет приниматься отдельно, общего переноса игр не будет.

"Если из-за мороза матч не состоится, то он будет перенесен на весну, - сказал Алаев. - Общее собрание и бюро исполкома РФС [Российского футбольного союза] определят дату. Есть резервная дата - 22 мая, она была определена в начале сезона. Но через общее собрание лиги и бюро исполкома РФС можно вносить корректировки, определить другую дату с учетом того, что такая ситуация и в Кубке России, и по календарю есть возможность вносить изменения".

18-й тур Мир - Российской премьер-лиги стартует 8 декабря матчем в Москве между "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". 9 декабря состоятся встречи "Спартак" - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Ростов" и "Зенит" - "Пари Нижний Новгород". 10 декабря пройдут игры "Факел" - "Динамо", "Сочи" - "Оренбург", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Рубин".

Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игра может быть перенесена на резервную дату. 

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