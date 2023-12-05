Вернувшаяся с Украины в Россию биатлонистка Бех приостановила карьеру

Спортсменка ушла на самоподготовку для восстановления здоровья, рассказал Алексей Нуждов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Бех приостановила карьеру по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил Алексей Нуждов, глава Федерации биатлона Московской области, которую представляет спортсменка.

"Екатерина на год ушла на самоподготовку для восстановления здоровья, в этом сезоне она не будет участвовать в официальных стартах", - сказал Нуждов.

Бех 25 лет, в юниорском возрасте она вызывалась в национальную команду России. В 2018 году биатлонистка перешла в сборную Украины, из которой была отчислена вскоре после начала специальной военной операции. В 2022 году Бех вернулась в Россию и возобновила карьеру в составе команды Московской области.

В начале 2023 года Бех побывала в Европе, что привело к появлению в украинских СМИ публикаций о возможном возвращении спортсменки в сборную страны. Вскоре стало известно, что Бех выезжала туда для лечения хронического заболевания и не планирует возвращаться на Украину. В мае она восстановила российское гражданство.