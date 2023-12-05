Алаев считает текущий сезон РПЛ интересным из-за присутствия интриги

Президент РПЛ отметил, что борьба за чемпионство будет вестись до последнего матча

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Текущий сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является интересным из-за наличия интриги на всех уровнях. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

"Итоги по 17 турам? Главным в любом соревновании является спортивная интрига. Она у нас есть, - сказал Алаев. - Причем борьба идет на всех этажах турнирной таблицы, меняются лидер, группа преследователей. Уже сейчас можно сказать, что будет борьба до последнего. Поэтому, конечно, я доволен, прежде всего, из-за того, что чемпионат очень интересный".

После 17 туров в таблице РПЛ с 35 очками лидирует "Краснодар". Вторым идет петербургский "Зенит" (33 очка), следом располагается московское "Динамо" (31).