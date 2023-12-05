Олимпийский чемпион по хоккею Мышкин назвал грандиозной выставку "Россия"

Выставка дает отличный шанс познакомиться с культурой и возможностями России, отметил Владимир Мышкин

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Выставка-форум "Россия" является грандиозным мероприятием, которое позволяет ознакомиться с культурой и возможностями страны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин.

На выставке Мышкин провел автограф-сессию на стенде Кировской области.

"Мне очень понравилась выставка, это грандиозное событие. Это отличный шанс познакомиться с культурой и возможностями России. Я радуюсь за нашу страну. Пока немного посмотрел, мне очень понравился стенд моего родного края, Кировской области", - сказал Мышкин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.