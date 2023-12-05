Родионенко считает, что тотальный контроль веса гимнасток не является залогом успеха

Ранее Федерация гимнастики Великобритании ввела правило, разрешающее взвешивать спортсменок, не достигших 18-летнего возраста, только с их согласия или с согласия родителей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тотальный контроль за весом гимнасток никак не поможет им достичь в будущем высоких результатов, если они при этом не обладают спортивным характером. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Я согласна с англичанами, до десяти лет не надо детей отправлять на взвешивание, - сказала Родионенко. - Ребенок должен набирать силы, он растет. Но когда он достигает примерно 12 лет, начинает работать на результат и испытывает большие нагрузки на тренировках, то, конечно, нужен контроль за весом. Он не должен быть строгим, но научить ребенка правильно питаться надо, это в его же интересах".

В 2023 году Федерация гимнастики Великобритании (British Gymnastics) ввела правило, разрешающее взвешивать спортсменок, не достигших 18-летнего возраста, только с их согласия или с согласия родителей. Гимнасток до 10 лет отправлять на взвешивание запрещается категорически.

"Мы давно ушли от бесконечного взвешивания. Да, контроль есть, но он не настолько жестокий, как некоторые пытаются это преподнести. Что касается британцев, то если в команду придет девочка, не склонная к полноте, то она в будущем сможет дать результат. Но если наоборот, что тут поделаешь. В любой команде были спортсменки, которые были склонны к полноте и не умели ограничивать себя в еде", - добавила собеседница ТАСС.

В правилах British Gymnastics также говорится, что взвешивание разрешено проводить только спортивным ученым или практикующим врачам при наличии "научного обоснования" для данной процедуры. Таковым может быть отслеживание скачков роста спортсменки или разработка для нее индивидуальных упражнений.

"Очень многое зависит от характера самой спортсменки. Тотальным контролем ситуацию не изменишь, хоть по 20 раз в день взвешивай. Все в руках самой гимнастки. И, конечно же, важно, как ее научил тренер справляться со всеми проблемами", - заключила Родионенко.