"Авангард" поместил лидера снайперской гонки КХЛ Буше в список травмированных

В текущем сезоне нападающий провел 36 игр и забросил 28 шайб

ТАСС, 5 декабря. Американский нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Рид Буше переведен в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем сезоне Буше провел за "Авангард" 36 игр и возглавляет снайперскую гонку регулярного чемпионата с 28 шайбами. В списке лучших бомбардиров текущего сезона 30-летний Буше с 47 очками занимает третье место, уступая своему одноклубнику нападающему Владимиру Ткачеву (53 очка) и форварду московского "Спартака" Николаю Голдобину (51).

После 37 матчей "Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками. Следующий матч омская команда проведет 5 декабря на своем льду против казахстанского "Барыса".