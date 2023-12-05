Десятикратный чемпион мира по самбо Осипенко намерен отобраться на Игры дружбы

По словам спортсмена, он будет усиленно готовиться к чемпионату России, который будет отборочным к Играм дружбы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Десятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко намерен побороться за право участвовать в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Об этом Осипенко рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Надеюсь отобраться на Игры дружбы - самбо вошло в их программу, - сказал Осипенко. - Поэтому буду усиленно готовиться к предстоящему весной чемпионату России, он будет отборочным к этим соревнованиям".

Во вторник Осипенко в общении со слушателями лектория в рамках образовательной программы общества "Знание" ответил на вопросы посетителей выставки "Россия". "Подростков интересуют разные вопросы - те, кто помладше, спрашивают, например, о кумирах, а более старших ребят волнует спортивный режим, питание или вопросы мотивации, - рассказал спортсмен. - И это отлично, что они интересуются, надеюсь, в дальнейшем каждый из них будет чемпионом в той сфере, которую выберет, и я рассчитываю, что тоже послужу для каждого из них своего рода мотиватором".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На ней представлены все регионы России. В мероприятиях принимают участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.