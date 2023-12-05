Журнал Time признал Месси спортсменом 2023 года

Осенью аргентинский нападающий в рекордный восьмой раз получил награду лучшему футболисту года - "Золотой мяч"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал спортсменом года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Летом 2023 года Месси перешел в американский клуб, а осенью в рекордный восьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

Месси 37 лет, ранее форвард выступал за французский ПСЖ (2021-2023), с 2003 по 2021 год он играл за испанскую "Барселону", установив рекорд клуба по количеству голов и результативных передач. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре. В августе Месси выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги и чемпионата Мексики, и стал рекордсменом по количеству титулов (44).