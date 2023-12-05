В Федерации хоккея России заявили, что Музей хоккея не будет закрыт

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФХР, организация ищет новые возможности для экспонирования, пока здание в Парке легенд будет закрыто

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) ищет новые возможности для экспонирования на время закрытия здания Музея хоккея. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

4 декабря источник ТАСС сообщил, что Музей хоккея, который расположен в Парке легенд, будет закрыт с 1 февраля 2024 года в связи с решением собственника здания.

"Музей хоккея не закрывается, новый собственник начинает ремонт здания. Пока оно будет закрыто, ФХР ищет новые возможности для экспонирования", - сообщили в пресс-службе ФХР.

Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года в первый день чемпионата мира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, он расположен в здании памятника архитектуры начала XX века по проекту архитектора Константина Мельникова. Проект музея был создан по инициативе клуба "Легенды хоккея" при поддержке ФХР. В музее находятся Зал славы отечественного хоккея, экспозиция, посвященная истории хоккея, проводятся различные выставки.