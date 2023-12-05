Мичков пропустит Матч звезд КХЛ из-за болезни

Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Сочи" Матвей Мичков не примет участия в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба "Сочи".

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".

Мичкову 18 лет. В текущем сезоне КХЛ форвард провел 30 матчей за петербургский СКА и "Сочи", в которых набрал 26 очков (11 шайб + 15 передач). Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.