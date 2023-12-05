ЭСК РФС по обращению "Спартака" рассмотрит эпизод с Беришей

После гола в ворота красно-белых игрок "Ахмата" подбежал к технической зоне и сделал подкат рядом с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем, тот толкнул футболиста грозненской команды и получил за это красную карточку

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Спартака" рассмотрит эпизод с неудалением полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"ЭСК РФС по обращению "Спартака" рассмотрит эпизод на 36-й минуте с неудалением полузащитник "Ахмата" Бернарда Бериши", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2. После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем. После этого Абаскаль толкнул Беришу, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 4 декабря сообщил, что рассмотрит на заседании удаление Абаскаля, однако не имеет юрисдикции для оценки поведения Бериши в данном эпизоде.