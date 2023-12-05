Ассоциации международных федераций рекомендовали атлетам не участвовать в турнирах в РФ

В релизе МОК сообщается, что "ассоциации подтвердили свои рекомендации не участвовать каким-либо образом в подобных политически мотивированных спортивных мероприятиях"

ТАСС, 5 декабря. Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта и Ассоциация международных федераций зимних олимпийских видов спорта рекомендовали спортсменам не участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

С 15 по 29 сентября 2024 года в России должны пройти Всемирные игры дружбы. С 12 по 23 июня 2024 года планируется проведение Игр БРИКС.

В релизе МОК сообщается, что "ассоциации подтвердили свои рекомендации не участвовать каким-либо образом в подобных политически мотивированных спортивных мероприятиях". "Они подтвердили, что каждая международная федерация должна отказаться от включения таких соревнований в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих мероприятиях", - говорится в заявлении.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.