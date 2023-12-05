Хайбулаев считает, что к Олимпиаде-2024 сборная России по дзюдо станет еще сильнее

По мнению олимпийского чемпиона 2012 года, в команде сложилась высокая конкуренция

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Чемпион Игр-2012 Тагир Хайбулаев считает высоким уровень внутренней конкуренции в российской сборной по дзюдо, благодаря ей команда станет еще сильнее к Олимпиаде в Париже. Об этом он рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия", где принял участие в проекте "Знание. Лекторий".

На последнем в этом году рейтинговом предолимпийском турнире в Токио россияне завоевали две золотые награды. Победителями стали Тамерлан Башаев (свыше 100 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг), бронзовым призером в категории свыше 100 кг стал чемпион мира и Европы Инал Тасоев.

"В сборной сложилась высокая конкуренция. Например, в тяжелых весах есть Башаев и Тасоев, или Каниковский и чемпион мира Адамян в категории до 100 кг . Да, на "Большом шлеме" у чемпионов мира Тасоева и Адамяна не все получилось, но это - конец года, за который они добились многого, наборолись, психологически устали. И выиграли Башаев и Каниковский, которые были более голодными до победы. Интересно, как сложится ситуация, как все они покажут себя перед Олимпиадой", - сказал Хайбулаев.

"Такая конкуренция делает их только сильнее, поэтому им повезло, - считает Хайбулаев. - Я помню свою ситуацию - у меня был соперник Сергей Самойлович, который не давал мне расслабляться. Мы конкурировали между собой, Сергей был долгое время первым номером рейтинга. Мы помним, например, какая была конкуренция между Тамерланом Тменовым и Александром Михайлиным - за этим всегда интересно наблюдать. Главное делать свое дело - и результат придет".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 2 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года.