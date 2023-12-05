Роман Ротенберг сообщил, что хоккеист СКА Бардаков мог травмироваться после удара в голову

В начале третьего периода игры "Автомобилист" - СКА соперник ударил нападающего петербургской команды клюшкой в челюсть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Захар Бардаков мог получить перелом челюсти после удара клюшкой в ходе матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским "Автомобилистом". Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"Автомобилист" во вторник обыграл СКА дома со счетом 3:2 после серии буллитов. Бардаков получил травму в начале третьего периода.

"Хочу отметить момент, когда в голову Бардакова ударили клюшкой. Возможно, он получил перелом. Здесь нужно посмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой бьют в челюсть", - сказал Ротенберг.

22-летний Бардаков в 27 матчах текущего сезона набрал шесть очков (четыре заброшенные шайбы + две результативные передачи).