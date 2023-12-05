Хоккеист Ковальчук рассказал, что в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком"

Московский клуб во время матча с "Динамо" представил олимпийского чемпиона в качестве игрока команды

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук в ближайшее время подпишет контракт с московским "Спартаком". Об этом Ковальчук рассказал журналистам.

"Контракт сейчас будет подписан, - сказал Ковальчук. - От команды ждут результата, буду делать все возможное, будем готовиться, тренироваться. Пару недель назад были предметные настроения".

Хоккеист рассказал, что находится первый день с командой и пока знакомится с партнерами. "Я буду полностью сфокусирован на команде. Самое главное - пробиться в состав. Есть предыгровой мандраж, хочется побыстрее начать играть", - отметил он.

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.