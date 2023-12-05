Жамнов рассказал, что в "Спартаке" не будут форсировать выход Ковальчука на лед

Во вторник московский клуб представил олимпийского чемпиона в качестве игрока команды

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Спартака" не будет форсировать возвращение на лед в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нападающего Ильи Ковальчука. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" во вторник в овертайме обыграл дома московское "Динамо" (8:7). Во время матча на медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчук был представлен команде в раздевалке.

"Честно говоря, я вообще не слышал [об объявлении на кубе]. Мы чуть абстрагируемся от них, мне интересно, что происходит на лавке, и в паузах больше контактирую с игроками, - сказал Жамнов. - Мы увидим, где и как будем его использовать. Надо сделать правильное решение. Когда он будет готов, мы это увидим".

"Никто не собирается форсировать его возвращение. Надо сделать правильное решение. Когда он будет готов, мы увидим. Он в хорошей форме, прошел медобследование. Думаю, скоро вы его увидите", - добавил он.

Жамнов ответил на вопрос, сказался ли приход Ковальчука на потолке зарплат клуба. "Этот вопрос больше не ко мне. Я скажу так, что финансовая подушка в этом плане очень хорошая, не думаю, что вопросы будут серьезные. Разговаривали больше на хоккейную тематику, когда и как надо начинать этот процесс", - сказал он.

"Спартак", уступая по ходу матча 3:6, выиграл в овертайме. "Радует то, что ребята молодцы. Игра складывается 60 минут, ребята верят, что могут вернуться в игру. Сегодня была команда, не было пассажиров", - сказал Жамнов.