Жамнов сообщил, что вратарь "Спартака" Рибар получил небольшую травму

Словацкий голкипер последний матч в КХЛ провел 23 ноября

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба "Спартак" Патрик Рибар не участвовал в последних матчах из-за небольшой травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Словацкий голкипер последний матч в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге провел за "Спартак" 23 ноября со СКА (2:3).

"Патрик приступил к тренировкам, у него небольшая микротравма, решили до конца залечить", - сказал Жамнов.

Во вторник "Спартак" одержал дома победу над московским "Динамо" в овертайме со счетом 8:7.

"Веселая игра с вытекающими последствиями, всего было и хорошего, и плохого. Странных решений сегодня много было по ходу игры. Есть этому объяснение, но оно непубличное", - сказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

"У нас 14 из 17 игр на выезде, поэтому все накопилось. Благодарю ребят, что они держат такой график", - отметил он.