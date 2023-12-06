Валуев считает, что выставка "Россия" дарит посетителям хорошее настроение

Депутат отметил, что на выставке пройдет невероятное количество мероприятий на различную тематику

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выставка-форум "Россия" своими стендами дарит посетителям хорошее настроение. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев во время выступления в рамках дней единоборств на стенде Санкт-Петербурга.

"Я петербуржец, ленинградец, горжусь тем, что родился в этом замечательном городе. Санкт-Петербург - это культурная столица России, но также у нас глубокие спортивные традиции, которые мы будем передавать следующим поколениям", - сказал Валуев.

"Очень рад быть здесь на этой выставке, в хорошем настроении. Уверен, это хорошее настроение создается и другими стендами, которые будут работать до середины весны. Здесь пройдет невероятное количество мероприятий на различную тематику. Приходите, смотрите и выбирайте то, что вам по душе", - добавил депутат Госдумы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.