Сайтиев считает, что в честь побед россиян на крупных турнирах будет звучать гимн страны

Трехкратный олимпийский чемпион уверен, что глядя на медали великих чемпионов, многие дети придут в спорт

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гимн России будет еще не раз звучать в честь побед отечественных спортсменов на самых крупных мировых соревнованиях. Такое мнение высказал на открытии Аллеи славы общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

Сайтиев принял участие в открытии Аллеи славы просветительской организации "Российское общество "Знание".

"Настроение боевое, хоть сейчас на ковер выходи. Потрясающее, очень правильное мероприятие, я считаю, что выставка "Россия" объединяет людей нашей страны. Впервые я увидел олимпийского чемпиона в 1984 году, тогда я приобщился к движению спорта высших достижений и всю жизнь ощущал себя частью великого действа", - сказал Сайтиев.

"Уверен, глядя на медали наших великих чемпионов, многие мальчишки и девчонки придут в спорт. Мы будем смотреть на их победы, как в честь них поднимается флаг и звучит гимн страны на самых крупных мировых турнирах, и радоваться за наш великий российский спорт", - добавил олимпийский чемпион.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.