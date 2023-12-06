В Федерации хоккея Белоруссии объяснили, почему Квартальнов пропустит Кубок Первого канала

Дмитрий Квартальнов остается тренером национальной команды, уточнили в Федерации хоккея Белоруссии

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Белоруссии и минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов пропустит Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге по просьбе его клуба, обратившегося в Федерацию хоккея Белоруссии (ФХБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Квартальнов во вторник после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сибирью" (3:2) подтвердил информацию, что пропустит Кубок Первого канала.

"В преддверии решающей стадии регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" обратилось в ФХБ с ходатайством о непривлечении главного тренера клуба Дмитрия Квартальнова к работе с национальной командой во время предстоящей международной паузы, чтобы специалист мог сосредоточиться на подготовке "Динамо" к важному отрезку сезона, - рассказал собеседник агентства. - Эту же позицию разделяет и сам Дмитрий Вячеславович".

"Динамо" - флагман белорусского хоккея, поэтому в ФХБ приняли решение об удовлетворении ходатайства и внесли изменения в состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий турнир в Санкт-Петербурге. Тем не менее Квартальнов сохраняет за собой пост главного тренера сборной Белоруссии и продолжит тесное взаимодействие с командой в преддверии Кубка Первого канала", - отметили в федерации. Также в организации сообщили, что генеральный менеджер сборной Михаил Грабовский пропустит турнир по состоянию здоровья.

"Динамо" занимает в Западной конференции восьмое место, набрав 38 очков. Идущий девятым "Куньлунь Ред Стар" имеет 35 баллов.

Кубок Первого канала пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 14 по 17 декабря.