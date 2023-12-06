Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо вернулся в Россию для тренировок

Нынешняя поездка Ишаана Каноджиа в РФ организована с целью дальнейшего укрепления спортивных связей в рамках БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаан Каноджиа пройдет спортивную подготовку на тренировочных базах в Екатеринбурге и подмосковных Химках в рамках работы по укреплению связей по линии БРИКС. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Ченнаи.

"Генеральное консульство России в Ченнаи в координации с Федерацией дзюдо России и клубом единоборств "Витязь" (Электросталь) организовало участие кандидата в олимпийскую сборную Индии Ишаана Каноджиа в тренировочных лагерях на базе спортивного клуба "Родина" (Екатеринбург) и ГБУ ДО МО "СШОР по единоборствам" (Химки)", - заявили в консульском учреждении. Каноджиа уже прибыл в Россию. Его нынешняя поездка в РФ организована с целью дальнейшего укрепления спортивных связей в рамках БРИКС.

"Мы придаем приоритетное значение развитию связей по линии международных объединений, в том числе в плане подготовки к Играм БРИКС - 2024 в Казани", - заявил ТАСС генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

Как отметил Каноджиа, ему "предоставлена уникальная возможность тренироваться рядом с ведущими российскими дзюдоистами под присмотром высокопрофессиональных тренеров РФ".

В ноябре прошлого года индийский спортсмен уже тренировался с ведущими российскими дзюдоистами в Электростали, Киржаче и Дмитрове, а также принимал участие в этапе Russian Judo Tour в Челябинске при поддержке Федерации дзюдо России.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Их планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Ранее директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх сообщал, что индийские спортсмены будут широко представлены на Играх БРИКС. По словам Сингха, делегацию южноазиатской республики может возглавить министр по делам молодежи и спорта Анураг Сингх Тхакур.