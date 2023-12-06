Контракт хоккеиста Ковальчука со "Спартаком" рассчитан до конца сезона

Олимпийского чемпиона представили в качестве игрока команды во время матча КХЛ против "Динамо"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Контракт олимпийского чемпиона 2018 года Ильи Ковальчука с московским "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"С нападающим подписан контракт до конца сезона", - говорится в заявлении.

"Спартак" во вторник в овертайме обыграл дома московское "Динамо" (8:7). Во время матча на медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчук был представлен команде в раздевалке.

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.