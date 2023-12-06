Первый шахматный турнир на склонах Эвереста состоится весной 2024 года

Планируется, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса, книги рекордов России и Непала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международный шахматный турнир "Эверест 2024" пройдет на склонах Эвереста весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Первый этап соревнований состоится в базовом лагере Эвереста со стороны Непала по швейцарской системе в 12 туров. Второй этап пройдет только для альпинистов, имеющих разрешение для восхождения на Эверест. Восемь человек будут отобраны из лучших участников первого этапа. Второй этап (четвертьфинал, полуфинал и финал) будет проведен с участием кислородного оборудования. Финал из трех игр состоится на высоте 8 000 метров.

Планируется, что мероприятие войдет в Книгу рекордов Гиннесса, книги рекордов России и Непала. Общий призовой фонд соревнований составит $150 тыс. Победитель получит 4 млн рублей.

Эверест является высочайшей вершиной мира (8 848 метров над уровнем моря).