Клуб из третьего дивизиона чемпионата Германии вышел в четвертьфинал кубка страны

В 1/8 финала "Саарбрюккен" победил финалиста прошлого розыгрыша "Айнтрахт"

ТАСС, 6 декабря. Клуб из третьего по силе дивизиона чемпионата Германии "Саарбрюккен" со счетом 2:0 дома обыграл представителя элитного дивизиона франкфуртский "Айнтрахт" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Кай Брункер (64-я минута) и Лука Кербер (79).

"Саарбрюккен" в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии занимает 11-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" идет седьмым в Бундеслиге. В прошлом раунде Кубка Германии "Саарбрюккен" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1. Следующий соперник "Саарбрюккена" в кубке страны определится позднее по итогам жеребьевки.

Кубок Германии разыгрывается с 1935 года. Рекордсменом по победам в турнире является "Бавария" (20 раз). Действующим обладателем трофея является "Лейпциг", победивший в финале прошлого розыгрыша "Айнтрахт" (2:0).