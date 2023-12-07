Матчевая встреча по боксу "Динамо" - ЦСКА пройдет в Москве

Поединки состоятся в семи весовых категориях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Матчевая встреча по боксу между "Динамо" и ЦСКА состоится в четверг на "ВТБ-Арене" в Москве. Соревнования посвящены столетию легендарных спортивных обществ и организованы совместно с Федерацией бокса России.

Первая матчевая встреча по боксу между "Динамо" и ЦСКА состоялась 24 февраля 1941 года.

7 декабря в Москве состоятся поединки в семи весовых категориях любительского бокса. В турнире примут участие двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, восьмикратный чемпион России Андрей Замковой, бронзовый призер чемпионата мира, четырехкратный чемпион России Эдмонд Худоян, победитель Европейских игр, трехкратный чемпион России Бахтовар Назиров, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года и победитель чемпионата мира 2021 года среди военнослужащих Дмитрий Двали и другие спортсмены.

"Матчевая встреча, по сути, является классикой советского и российского спорта. Боксерское противостояние прошло еще в феврале 1941 года, - отметила на пресс-конференции в ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. - Нынешняя встреча посвящена столетнему юбилею обществ "Динамо" и ЦСКА, мы отдаем дань родоначальникам бокса и нашим ветеранам. Мы вспоминаем первопроходцев бокса в нашей стране, среди которых Валерий Попенченко, Олег Григорьев, Александр Лебзяк и другие. Каждый из них является событием и явлением, это уникальные люди, настоящий пример".

"Одна из основных задач - подготовить смену, которая будет с гордостью нести знамя чемпионов, наследники покажут мастерство. Спортсмены ЦСКА и "Динамо" всегда были бок о бок, мы уверены, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между клубами различных видов спорта. Кроме матчевой встречи, зрители смогут увидеть культурно-патриотическую программу с участием ведущих артистов. Уверена, что мы подарим зрителям настоящий праздник. Суть этого мероприятия заключается в слогане Федерации бокса России - "Бокс объединяет", - добавила Кириенко.

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.