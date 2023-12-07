"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 7 декабря. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 дома обыграл лондонский "Челси" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей два мяча забил Скотт Мактоминей (19-я и 69-я минуты). У проигравших отличился Коул Палмер (45). На 9-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед" набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Челси" с 19 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 9 декабря примет "Борнмут". "Челси" 10 декабря на выезде сыграет с "Эвертоном".