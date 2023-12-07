Почти треть положительных допинг-проб в РФ связана с употреблением загрязненных биодобавок

Вероника Логинова отметила, что агентство проводит тщательный анализ нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Загрязненные биологические активные добавки (БАДы) стали причиной обнаружения допинга в пробах спортсменов в 30% случаев. Об этом на международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед - 2023" рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Мы проводим тщательный анализ нарушений антидопинговых правил, сейчас уже завершаем эту работу, - сказала Логинова. - Могу сказать, что где-то в 30% случаев, когда в допинг-пробах обнаружены запрещенные вещества, речь идет о загрязненных биологических активных добавках. Грустная статистика, конечно".

"Не так давно мы одну биологическую активную добавку отправили на анализ в лабораторию, откуда нам пришел ответ, что в ней было обнаружено сразу три класса запрещенных веществ. Сейчас идут дальнейшие разбирательства", - добавила глава РУСАДА.

Российское антидопинговое агентство на протяжении нескольких лет не рекомендует спортсменам употреблять БАДы.