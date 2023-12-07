Хоккеист Бучневич считает, что переход в "Сент-Луис" пошел на пользу его карьере

В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 23 матчах и набрал 19 очков

ТАСС, 7 декабря. Переход из команды "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Сент-Луис" в результате обмена был лучшим вариантом продолжения карьеры для российского хоккеиста Павла Бучневича на тот момент. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В июле 2021 года Бучневич был обменян в "Сент-Луис". В обратном направлении последовал форвард Сэмми Блэй и право выбора во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Через несколько дней Бучневич подписал с "Сент-Луисом" четырехлетний контракт со среднегодовой заработной платой $5,8 млн.

"Я примерно знал, что меня будут менять, - сказал Бучневич. - И, наверное, это лучшее, что могло со мной произойти. Рад, что оказался в "Сент-Луисе", карьера пошла вверх. Больше стал играть, больше доверия. В Нью-Йорке все равно был на вторых ролях, большинство практически никогда не играл".

"Ребята сразу помогли с адаптацией, и хорошо, что тогда в команде играло много русских - Володя Тарасенко, Ваня Барбашев всегда были рядом при любых вопросах. Таким же был я сам, когда в Нью-Йорк приехали [Игорь] Шестеркин, [Артемий] Панарин. Это важно, когда ты можешь поговорить на родном языке", - добавил он.

В текущем сезоне НХЛ Бучневич принял участие в 23 матчах и набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач). "Сент-Луис" идет на пятой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона, на счету команды 27 очков в 25 встречах.