КДК РФС проверит тренера "Локомотива" Галактионова на нарушение условий дисквалификации

Тренер общался с помощником по рации во время игры, несмотря на дисквалификацию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проверит общение дисквалифицированного главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова с помощником Олегом Левиным во время матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

3 декабря "Локомотив" дома обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Ранее КДК РФС дисквалифицировал Галактионова за нецензурные высказывания по итогам матча 16-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов".

"Комментатор матча обратил внимание на факт, что Галактионов общался с Левиным по рации, - сказал Григорьянц. - С нынешнего сезона была введена норма о том, что дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами в технической зоне при помощи любой связи. Поэтому вопрос мы сегодня не рассматривали, перенесли на следующее заседание с вызовом представителей "Локомотива", запросили записи вещателя. Будет рассмотрен этот вопрос".

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. В матче заключительного перед зимней паузой тура железнодорожники на своем поле сыграют с екатеринбургским "Уралом".