СКА одержал сотую победу в КХЛ под руководством Романа Ротенберга

Петербургский клуб победил в гостях челябинский "Трактор" со счетом 3:1

ТАСС, 7 декабря. Петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Борна Рендулич (29-я минута), Владимир Алистров (34) и Александр Никишин (60). У проигравших отличился Артем Блажиевский (38).

СКА одержал сотую победу в КХЛ под руководством главного тренера Романа Ротенберга. Он возглавляет команду из Санкт-Петербурга с января 2022 года.

СКА набрал 51 очко в 39 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" с 46 очками в 40 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 19 декабря примет "Сочи". "Трактор" в тот же день на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.