В "Сочи" рассказали о сроках восстановления хоккеиста Мичкова

Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, нападающий может вернуться на лед в домашней серии, которая начнется 26 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист "Сочи" Матвей Мичков может вернуться в состав команды в домашней серии матчей, которая начнется 26 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

18-летний Мичков, который арендован "Сочи" у СКА, впервые был приглашен на Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Форвард пропустит уик-энд в Санкт-Петербурге из-за болезни.

"Участие Матвея в матчах сразу после паузы пока под вопросом - 50 на 50. Зависит от того, как будет реагировать организм, как он будет себя чувствовать. Скорее всего, он сможет играть в домашней серии с 26 декабря", - сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне Мичков провел за СКА один матч, в составе "Сочи" в 29 играх он набрал 26 очков по системе "гол +пас" (11+15) и является вторым бомбардиром команды. Последний раз Мичков сыграл за "Сочи" 1 декабря дома с "Локомотивом" (0:2).

Мичков является самым молодым дебютантом и автором гола в составе отечественной сборной.