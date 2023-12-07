Надаль заявил, что предстоящий сезон может стать последним в его карьере

Испанец не исключил, что уйдет из тенниса через полгода после старта сезона

ТАСС, 7 декабря. Сезон 2024 года может стать последним в спортивной карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Об этом он рассказал порталу Sport.es.

"Есть большая вероятность того, что это будет мой последний год. Есть вероятность, что это будет только полгода", - сказал Надаль.

Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Всего испанец в текущем году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

Надалю 37 лет, на его счету 92 титула под эгидой ATP, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом - в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.