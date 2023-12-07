"Спартак" обыграл "Сочи" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 4 591 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (30-я минута), Джозеф Кин (50), Александр Беляев (56) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Данила Галенюк (8), Амир Гараев (32) и Данил Авершин (60).

Благодаря этой победе "Спартак" возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету красно-белых 56 очков после 41 матча. "Сочи" с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо". "Сочи" в тот же день в гостях встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" победил хабаровский "Амур" (1:0), новосибирская "Сибирь" нанесла поражение астанинскому "Барысу" (5:1), "Торпедо" обыграло магнитогорский "Металлург" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2). Ярославский "Локомотив" одолел казанский "Ак Барс" (3:1), подмосковный "Витязь" уступил московскому ЦСКА (1:4), тольяттинская "Лада" была сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), московское "Динамо" в серии буллитов переиграло череповецкую "Северсталь" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 41 23 3 0 2 2 11 149-115 56 2 Динамо М 40 20 4 2 1 3 10 123-97 56 3 Локомотив 38 22 3 0 2 1 10 97-74 53 4 Торпедо 40 21 2 1 2 1 13 185-92 51 5 СКА 39 20 2 3 1 0 13 117-878 51 6 ЦСКА 39 19 2 1 0 2 15 116-84 46 7 Северсталь 39 14 0 3 3 4 15 125-121 41 8 Динамо Мн 38 12 4 1 2 2 17 97-99 38 9 Куньлунь РС 41 7 4 4 2 3 21 96-136 35 10 Сочи 40 11 1 2 0 4 22 101-143 32 11 Витязь 40 9 2 2 2 3 22 83-137 31