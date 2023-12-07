7 декабря, 18:54
КХЛ

"Спартак" обыграл "Сочи" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Игроки "Спартака". Сергей Бобылев/ ТАСС
Игроки "Спартака"
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 4 591 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (30-я минута), Джозеф Кин (50), Александр Беляев (56) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Данила Галенюк (8), Амир Гараев (32) и Данил Авершин (60).

Благодаря этой победе "Спартак" возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету красно-белых 56 очков после 41 матча. "Сочи" с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо". "Сочи" в тот же день в гостях встретится с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" победил хабаровский "Амур" (1:0), новосибирская "Сибирь" нанесла поражение астанинскому "Барысу" (5:1), "Торпедо" обыграло магнитогорский "Металлург" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2). Ярославский "Локомотив" одолел казанский "Ак Барс" (3:1), подмосковный "Витязь" уступил московскому ЦСКА (1:4), тольяттинская "Лада" была сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), московское "Динамо" в серии буллитов переиграло череповецкую "Северсталь" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

41

23

3

0

2

2

11

149-115

56

2

Динамо М

40

20

4

2

1

3

10

123-97

56

3

Локомотив

38

22

3

0

2

1

10

97-74

53

4

Торпедо

40

21

2

1

2

1

13

185-92

51

5

СКА

39

20

2

3

1

0

13

117-878

51

6

ЦСКА

39

19

2

1

0

2

15

116-84

46

7

Северсталь

39

14

0

3

3

4

15

125-121

41

8

Динамо Мн

38

12

4

1

2

2

17

97-99

38

9

Куньлунь РС

41

7

4

4

2

3

21

96-136

35

10

Сочи

40

11

1

2

0

4

22

101-143

32

11

Витязь

40

9

2

2

2

3

22

83-137

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

41

20

3

2

3

2

11

126-104

55

2

Авангард

38

16

7

3

0

3

9

115-97

55

3

Салават Юлаев

39

22

1

1

0

2

13

111-77

50

4

Лада

41

17

1

3

1

7

12

102-101

50

5

Ак Барс

40

18

5

0

0

2

15

107-91

48

6

Трактор

40

16

4

1

0

4

15

101-92

46

7

Автомобилист

41

13

5

3

3

1

16

94-96

46

8

Сибирь

41

12

2

4

3

4

16

97-113

43

9

Амур

40

14

0

2

5

2

17

87-103

39

10

Нефтехимик

40

11

2

1

4

4

18

88-128

36

11

Адмирал

38

7

3

2

5

2

18

80-107

32

12

Барыс

40

6

3

3

2

5

21

90-125

31

  

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КХЛ