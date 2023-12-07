"Спартак" обыграл "Сочи" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 4 591 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (30-я минута), Джозеф Кин (50), Александр Беляев (56) и Андрей Локтионов (59). У проигравших отличились Данила Галенюк (8), Амир Гараев (32) и Данил Авершин (60).
Благодаря этой победе "Спартак" возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету красно-белых 56 очков после 41 матча. "Сочи" с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.
В следующем матче "Спартак" 19 декабря на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо". "Сочи" в тот же день в гостях встретится с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" победил хабаровский "Амур" (1:0), новосибирская "Сибирь" нанесла поражение астанинскому "Барысу" (5:1), "Торпедо" обыграло магнитогорский "Металлург" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2). Ярославский "Локомотив" одолел казанский "Ак Барс" (3:1), подмосковный "Витязь" уступил московскому ЦСКА (1:4), тольяттинская "Лада" была сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), московское "Динамо" в серии буллитов переиграло череповецкую "Северсталь" (2:1).
1
Спартак
41
23
3
0
2
2
11
149-115
56
2
Динамо М
40
20
4
2
1
3
10
123-97
56
3
Локомотив
38
22
3
0
2
1
10
97-74
53
4
Торпедо
40
21
2
1
2
1
13
185-92
51
5
СКА
39
20
2
3
1
0
13
117-878
51
6
ЦСКА
39
19
2
1
0
2
15
116-84
46
7
Северсталь
39
14
0
3
3
4
15
125-121
41
8
Динамо Мн
38
12
4
1
2
2
17
97-99
38
9
Куньлунь РС
41
7
4
4
2
3
21
96-136
35
10
Сочи
40
11
1
2
0
4
22
101-143
32
11
Витязь
40
9
2
2
2
3
22
83-137
31
1
Металлург
41
20
3
2
3
2
11
126-104
55
2
Авангард
38
16
7
3
0
3
9
115-97
55
3
Салават Юлаев
39
22
1
1
0
2
13
111-77
50
4
Лада
41
17
1
3
1
7
12
102-101
50
5
Ак Барс
40
18
5
0
0
2
15
107-91
48
6
Трактор
40
16
4
1
0
4
15
101-92
46
7
Автомобилист
41
13
5
3
3
1
16
94-96
46
8
Сибирь
41
12
2
4
3
4
16
97-113
43
9
Амур
40
14
0
2
5
2
17
87-103
39
10
Нефтехимик
40
11
2
1
4
4
18
88-128
36
11
Адмирал
38
7
3
2
5
2
18
80-107
32
12
Барыс
40
6
3
3
2
5
21
90-125
31