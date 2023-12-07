"Спартак" договорился о контракте с хоккеистом Мальцевым

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Алексей Жамнов, нападающий должен присоединиться к команде в ближайшее время

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" договорился о заключении контракта с нападающим Михаилом Мальцевым. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Уже сказали, что все, договорились с ним. Усилит нашу команду. Надеюсь, приедет в ближайшее время".

Мальцеву 25 лет, в текущем сезоне он провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и набрал 14 очков (4+10) по системе "гол+пас". Прошлый сезон россиянин провел в системе "Колорадо", сыграв 5 матчей за основную команду в Национальной хоккейной лиге и не отметившись результативными действиями. Также он провел 28 встреч в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 21 (11+10) очко. Мальцев выступал за юношескую сборную России и петербургский СКА.