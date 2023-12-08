Хоккеист Мальцев сообщил, что перейдет в "Спартак" на правах аренды

По словам нападающего, он может вернуться в клуб НХЛ "Лос-Анджелес" после окончания сезона

ТАСС, 8 декабря. Нападающий Михаил Мальцев перейдет в московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" на правах аренды. Об этом Мальцев сообщил в своем Telegram-канале.

7 декабря главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что столичный клуб согласовал условия контракта с Мальцевым.

"Еду в аренду. "Лос-Анджелес" может меня забрать после окончания сезона в "Спартаке". Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам", - написал Мальцев.

Мальцеву 25 лет, в текущем сезоне он провел 21 матч за клуб "Онтарио Рейн", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и является фарм-клубом "Лос-Анджелеса", и набрал 14 очков (4+10) по системе "гол+пас". Прошлый сезон россиянин провел в системе "Колорадо", сыграв 5 матчей за основную команду в Национальной хоккейной лиге и не отметившись результативными действиями. Также он провел 28 встреч в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 21 (11+10) очко. Мальцев выступал за юношескую сборную России и петербургский СКА.