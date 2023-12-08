7 декабря, 21:11
Бокс

"Динамо" победило ЦСКА в матчевой встрече по боксу

Володя Мнацаканян (ЦСКА) и Эдмонд Худоян ("Динамо"). Валерий Шарифулин/ ТАСС
1/10
Володя Мнацаканян (ЦСКА) и Эдмонд Худоян ("Динамо")
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Андрей Ефременко ("Динамо") и Раджаб Раджабов (ЦСКА)
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Бахтовар Назиров ("Динамо") и Дмитрий Двали (ЦСКА)
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Артем Громов и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Константин Цзю
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Алексей Мазур (ЦСКА) и Нурлан Сафаров ("Динамо")
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Денис Козлов ("Динамо") и Сергей Слободян (ЦСКА)
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Боксеры "Динамо" одержали победу над спортсменами ЦСКА в матчевой встрече со счетом 5:2. Поединки состоялись в четверг на "ВТБ-Арене" в Москве.

Бои между боксерами "Динамо" и ЦСКА проходили в семи весовых категориях. В состав "Динамо" на матчевую встречу вошли Эдмонд Худоян (до 51 кг), Бахтовар Назиров (до 57 кг), Нурлан Сафаров (до 63,5 кг), Владислав Чепижко (до 71 кг), Андрей Ефременко (до 80 кг), Денис Козлов (до 92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг). В состав ЦСКА вошли Володя Мнацаканян (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 57 кг), Алексей Мазур (до 63,5 кг), Андрей Замковой (до 71 кг), Раджаб Раджабов (до 80 кг), Сергей Слободян (до 92 кг) и Артем Сусленков (свыше 92 кг).

Победы у "Динамо" одержали Худоян, Назиров, Чепижко, Козлов и Дороничев.

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания. 

Теги:
Бокс