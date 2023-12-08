"Динамо" победило ЦСКА в матчевой встрече по боксу

Встреча завершилась со счетом 5:2

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Боксеры "Динамо" одержали победу над спортсменами ЦСКА в матчевой встрече со счетом 5:2. Поединки состоялись в четверг на "ВТБ-Арене" в Москве.

Бои между боксерами "Динамо" и ЦСКА проходили в семи весовых категориях. В состав "Динамо" на матчевую встречу вошли Эдмонд Худоян (до 51 кг), Бахтовар Назиров (до 57 кг), Нурлан Сафаров (до 63,5 кг), Владислав Чепижко (до 71 кг), Андрей Ефременко (до 80 кг), Денис Козлов (до 92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг). В состав ЦСКА вошли Володя Мнацаканян (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 57 кг), Алексей Мазур (до 63,5 кг), Андрей Замковой (до 71 кг), Раджаб Раджабов (до 80 кг), Сергей Слободян (до 92 кг) и Артем Сусленков (свыше 92 кг).

Победы у "Динамо" одержали Худоян, Назиров, Чепижко, Козлов и Дороничев.

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.