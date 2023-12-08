Овечкин преодолел отметку в 1 500 очков в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" отметился результативной передачей в матче против "Далласа"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 1 500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин стал автором передачи в эпизоде со второй шайбой Дилана Строума в домашнем матче регулярного чемпионата против "Далласа" и был признан третьей звездой встречи. Овечкин - первый российский игрок, набравший 1 500 очков в матчах регулярных чемпионатах НХЛ, для этого ему понадобилось 1 370 игр. Его ближайшим преследователем среди россиян является нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, на счету которого 1 250 очков (481 шайба + 769 передач) в 1 088 матчах. Рекорд НХЛ по числу набранных очков принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2 857 очков). На счету Овечкина теперь 827 голов и 673 передачи. По количеству заброшенных шайб россиянин также уступает только Гретцки (894).

Основное время матча и овертайм завершились ничейным счетом - 4:4. В составе "Вашингтона" шайбы забросили Алексей Протас (8-я минута), Дилан Строум (25 и 50) и Евгений Кузнецов (28). У "Далласа" отличились Тайлер Сегин (16), Мэйсон Маршмент (35) и Роопе Хинтц (42 и 54). В серии буллитов сильнее оказался "Даллас", Овечкин и Кузнецов не реализовали свои броски. Для Кузнецова прошедший матч стал 700-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард не попал в заявку команды на предыдущую игру, тогда "Вашингтон" на выезде крупно уступил "Аризоне" (0:6).

"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд и с 27 очками в 23 играх занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Даллас" набрал 33 очка в 25 встречах и идет вторым в Центральном дивизионе. Обе команды проведут следующие матчи дома в ночь на 10 декабря по московскому времени. "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас" - действующего обладателя Кубка Стэнли клуб "Вегас".

Овечкину 38 лет. В 2018 году российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).