Кучеров прервал результативную серию из 11 матчей с очками в матчах НХЛ

"Тампа" в гостях со счетом 1:5 проиграла "Нэшвиллу"

ТАСС, 8 декабря. "Тампа" со счетом 1:5 проиграла "Нэшвиллу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Яков Тренин. Его соотечественник форвард "Тампы" Никита Кучеров не отличился результативными действиями впервые с 15 ноября. После этого россиянин набирал очки в 11 матчах подряд. Это позволило ему установить рекорд клуба по серии матчей с результативными передачами - 11. При этом Кучеров по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона с 44 очками (17 шайб + 27 передач).

"Нэшвилл" одержал третью победу подряд, команда занимает пятое место в Центральном дивизионе, набрав 28 очков после 26 игр. "Тампа" идет пятой в Атлантическом дивизионе, имея в на счету 29 очков в 28 встречах. Следующие матчи команды проведут на выезде в ночь на 10 декабря по московскому времени - "Нэшвилл" встретится с "Торонто", "Тампа" сыграет против "Сиэтла".

В других матчах игрового дня нападающий "Детройта" Клим Костин забросил шайбу в домашнем матче против "Сан-Хосе" (5:6 ОТ), прервав серию из восьми матчей без очков. Форвард проигравшей команды Александр Барабанов записал на свой счет передачу. Игрок провел третий матч после восстановления от травмы, в каждом из них он отмечался набранными очками. За "Детройт" дебютировал трехкратный обладатель Кубка Стэнли американский нападающий Патрик Кейн. Ему не удалось отличиться результативными действиями. "Каролина" в гостях уступила "Калгари" (2:3). В составе проигравшей команды результативная передача на счету защитника Дмитрия Орлова, его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 24 броска из 28. "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграли "Коламбус" (7:3), вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 32 броска из 35.

"Бостон" дома уступил "Баффало" (1:3), "Монреаль" - "Лос-Анджелесу" (0:4), "Колорадо" - "Виннипегу" (2:4), "Сиэтл" - клубу "Нью-Джерси" (1:2), "Аризона" - "Филадельфии" (1:4). "Чикаго" дома обыграл "Анахайм" (1:0), "Ванкувер" - "Миннесоту" (2:0).