Скворцова заявила, что решение об отстранении россиян попрало принципы олимпизма

Глава ФМБА отметила, что несмотря на санкции, российские спортсмены приняли участие во многих международных соревнованиях и были полностью обеспечены качественным медицинским сопровождением

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение международных организаций об отстранении российских атлетов от соревнований затронуло весь мировой спорт и попрало принципы олимпизма. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время расширенного заседания рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Год очень и очень непростой и в жизни страны, и в спорте, и в российском здравоохранении и медицине. Политические решения затронули все международнын спортивные организации и фактически попрали принципы олимпизма, что негативно влияет на саму суть мирового спортивного движения, - сказала Скворцова. - Несмотря на это, под руководством Министерства спорта РФ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России наши спортсмены приняли участие во многих международных соревнованиях и были полностью обеспечены качественным медицинским сопровождением".

Глава ФМБА отметила, что российские спортсмены получили медицико-биологическое обеспечение на Российско-китайских молодежных играх, на II Играх стран СНГ, на зимних играх "Дети Азии", на Международном фестивале университетского спорта , на играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", во время международного ралли "Шелковый путь".

28 марта нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.