Скворцова заявила, что "Игры будущего" отвечают на запрос молодого поколения

Россия продолжает поддерживать развитие спорта на государственном уровне, подчеркнула глава ФМБА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Игры будущего" являются прорывом в области спорта и ответом на запрос молодого поколения. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время расширенного заседания рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Россия, несмотря ни на что, продолжает поддерживать развитие спорта на государственном уровне и строить новые международные связи. В наступающем году впервые в истории человечества будет проведен мультиспортивный турнир "Игры будущего", сочетающий в себе элементы традиционного спорта и компьютерных состязаний. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко, главная миссия соревнований - на стыке классического и киберспорта развивать гармоничного во всех отношениях человека", - сказала Скворцова.

"Проект "Игры будущего" является прорывом в области спорта и ответом на запрос молодого поколения. Как врачи, мы понимаем, что виртуальная и дополненная реальность - уже часть нашей реальности. Особенно для тех детей, которые уже до года начинают работать на планшетах, их поколение растет, не понимая, что когда-то этих планшетов не было", - отметила она.

Также глава ФМБА напомнила, что в следующем году "наша страна гостеприимно распахнет двери всем друзьям на Всемирных играх дружбы. "Мы можем с уверенностью заявить, что спорт должен быть без границ и от этого зависит его развитие в будущем", - подчеркнула Скворцова.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.