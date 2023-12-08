Скворцова рассказала об особенностях строящегося в Сочи центра восстановления спортсменов

В комплексе будут специально локализованные центры спортивной диетологии, психологического сопровождения, преодоления стрессовых реакций, рассказала руководитель ФМБА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Строящийся в Сочи центр восстановления атлетов будет оснащен не только современным оборудованием, в нем создадут новые направления комплексной спортивной медицины. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время расширенного заседания рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Продолжается исполнение поручений президента РФ, касающихся создания центров восстановления для спортсменов. В этом году первый центр в Московской области - "Ока" - уже начал работу. Второй центр - в Кисловодске - официально будет открыт в первом квартале 2024 года", - сказала Скворцова.

"Совсем недавно мы дали старт строительству третьего центра - крупнейшего стационарного центра реабилитации и восстановительного лечения спортсменов в городе Сочи. Данный центр - целый медицинский город, оснащенный не только суперсовременным и высокотехнологичным оборудованием, но в нем будет и специально локализованные новые центры спортивной диетологии, психологического сопровождения, преодоления стрессовых реакций, будет много новых направлений комплексной спортивной медицины", - добавила она.