Слуцкая считает, что фигурное катание не утратило популярности в России

На соревнованиях по фигурному катанию всегда много зрителей, отметила двукратная чемпионка мира

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Многие людей в России ходят на соревнования по фигурному катанию и на ледовые шоу, поэтому популярность этого вида спорта в стране не падает. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

"У нас фигурному катанию уделяется много внимания. Федерация делает все для того, чтобы сохранить уровень наших лидеров, и пока это удается. Я не считаю, что фигурное катание теряет свою популярность в России. Люди ходят смотреть соревнования, и на шоу всегда много зрителей, так что, я думаю, интерес к нашему спорту сохраняется", - сказала Слуцкая.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.