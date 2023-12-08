Гаджиев считает, что гребля может стать коммерчески успешным видом спорта

Из гребли можно сделать очень популярный вид спорта, убежден президент промоутерской компании Fight Nights Global

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Гребля может стать коммерчески успешным видом спорта, однако для ее развития нужно создавать структуры, которые будут на ежедневной профессиональной основе заниматься ее развитием. Такое мнение высказал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев на дискуссии "Управление проектами в сфере спорта: эффективно, инновационно, успешно" в Аналитическом центре при правительстве РФ.

"Кто про такой вид спорта, как академическая гребля, слышал? - сказал олимпийский чемпион Сергей Федоровцев. - А это один из немногих видов, который на Олимпиаде представлен с самых первых Игр. Я ходил по школам и спрашивал, кто знает о таком виде спорта, и ответ на этот вопрос давали единицы. Я просил показать движения, но многие показывали каноэ, к сожалению, в нашей стране академическая гребля не очень популярна"

В ответ на это Гаджиев предложил создавать коммерческие структуры для развития гребли. "Многие говорят о том, что надо развивать греблю, но кто-то должен создавать структуру, которая будет профессионально в ежедневном режиме заниматься развитием гребли. Это должна быть не федерация, так как у них на первом месте стоит цель выиграть медали, но с ней можно вести коммуникацию", - отметил промоутер.

"Из гребли можно сделать очень популярный вид спорта, гребцы как минимум хорошо выглядят, это коммерчески популярный продукт, все хотя бы раз пробовали сесть в лодку и грести, это интересно, но нужно создавать структуры, которые будут привлекать людей, я думаю, авторитета у наших олимпийских чемпионов достаточно для этого", - добавил Гаджиев.