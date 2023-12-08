Предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в январе в Наро-Фоминске

Турнир по вольной борьбе запланирован на май в Туле

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет 17-21 января в Наро-Фоминске, проведение национального чемпионата по вольной борьбе запланировано на май в Туле. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Чемпионат России по греко-римской борьбе в пройдет в Наро-Фоминске с 17 по 21 января, по вольной запланирован на май в Туле, - сообщил Мамиашвили. - На этих стартах традиционно будет определен основной состав сборной страны. Также впереди у нас два важных лицензионных к Олимпиаде старта - в Баку с 5 по 7 апреля и в Стамбуле с 9 по 12 мая. С составами на них мы определимся позднее. Многое будет зависеть от допусков, которые наши спортсмены получают в Объединенном мире борьбы (UWW)".

Россияне выступают на международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. 2 сентября пресс-служба UWW распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей, в список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске на чемпионат мира в Белграде было отказано 26 людям. Решение было принято либо в связи с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям остается открытым.