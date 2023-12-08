Футболист "Динамо" Макаров считает возможным переход РПЛ на систему "весна - осень"

Полузащитник отметил, что ему неприятно играть в футбол в снегопад

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Переход Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему "весна - осень" возможен, эта мера повлияет на условия проведения матчей и позволит футболистам повысить качество игры. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров.

"Конечно, неприятно играть в такой футбол [со снегом], это тяжело назвать футболом, все-таки игрок на поле должен показывать свои лучшие качества, - сказал Макаров. - А когда там лежит снег, тяжело это делать. Конечно, не хочется играть в таких условиях, но не мы придумываем этот график, конечно, хотелось бы больше играть весной, летом, осенью, а зимой, наоборот, отдыхать. У нас холодная страна, чтобы играть зимой".

"Следует ли вернуться к формату "весна - осень"? Я слышал высказывания главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Конечно, хотелось бы играть, когда на улице тепло, прекрасная футбольная погода, а не в снегу бегать. В хороших условиях ты можешь показывать футбол более высокого уровня. Я понимаю, что нам тяжело, потому что раньше мы подстраивались под еврокубки, а сейчас их нет. Не исключаю, можно сделать так, чтобы перейти на другую систему - "весна - осень", - добавил Макаров.

3 декабря матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ростовом" (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между "Локомотивом" и "Зенитом" было отложено на 30 минут. Ранее "Балтика" и "Спартак" (0:2) также провели игру на заснеженном поле.

"Игра в минусовую погоду? В первую очередь, наверное, замерзают очень быстро ноги, ты не чувствуешь на поле ног, не всегда все может получиться из-за холода, - отметил Макаров. - Футболист играет совсем по-другому, это не тот игрок, который находится летом в хорошей форме. Зимой игрок не может быть в хорошей форме, потому что есть погодные условия, где лежит снег, холод, игрок не чувствует ног, это тяжеловато".

18-й тур Мир - Российской премьер-лиги стартует 8 декабря матчем в Москве между "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". 9 декабря состоятся встречи "Спартак" - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Ростов" и "Зенит" - "Пари Нижний Новгород". 10 декабря пройдут игры "Факел" - "Динамо", "Сочи" - "Оренбург", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Рубин". Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игра может быть перенесена на резервную дату. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что матчи 18-го тура РПЛ пройдут весной 2024 года в случае переноса из-за непогоды.

О системе российского футбола

В 1992-2010 годах первенство проходило по системе "весна - осень", в 2011-2012 годах - по системе "весна - осень - весна" (так называемый переходный чемпионат). С 2012 года оно проводится по системе "осень - весна".