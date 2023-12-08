В Греции во время волейбольного матча арестовали более 400 человек

Болельщики стали бросать в сотрудников полиции различные предметы и камни, а также запускать морские сигнальные ракеты

ТАСС, 8 декабря. Греческая полиция арестовала 424 человека во время волейбольного матча между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом". Об этом сообщил портал Ept News.

Отмечается, что большое количество людей вышло со стадиона во время игры, пришедшие на матч болельщики стали бросать в сотрудников полиции различные предметы и камни, а также запускать морские сигнальные ракеты. По информации портала, один полицейский получил серьезные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На стадионе после окончания матча обнаружили остатки самодельных зажигательных устройств, петарды, файеры и складной нож. Предварительное расследование проводит управление по безопасности и борьбе с насилием на спортивных объектах.